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Derede mahsur kalan ineği itfaiye kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Derede mahsur kalan ineği itfaiye kurtardı

Konya'nın Kulu ilçesinde girdiği derede bataklığa saplanıp mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde girdiği derede bataklığa saplanıp mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kulu'nun Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında su arıtma tesisinde arıtılan suyun Düden Gölü'ne aktığı derede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dereye giren inek bataklığa saplanarak mahsur kaldı. Bu sırada ineğinin kaybolduğunu fark eden R.Ö. hayvanı çevrede aramaya başladı. İneğinin dere içerisinde bataklığa saplanmış durumda olduğunu gören R.Ö. hayvanı bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. İnek sahibi bunun üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makineleri yardımı ile ineği saplandığı bataklıktan kurtararak sahibine teslim etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düden Gölü İtfaiye Konya 3. Sayfa Haberler

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