Derecik’te takla atan otomobilde karı koca yaralandı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde virajı alamayarak takla atan otomobilde sürücü ile eşi yaralandı.

Güney Mahallesi Öntepe mevkiinde meydana gelen kazada, Resul Cengiz yönetimindeki araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarındaki tepeye çarptıktan sonra takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi Naime Cengiz, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Derecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Naime Cengiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı