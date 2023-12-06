Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde de 10 katlı bina dinamitle patlatılarak yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar kameraya yansırken, yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Depremin vurduğu Hatay'da dinamitle patlatılan 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu

Dinamitle patlatılan 10 katlı bina, kağıt gibi böyle yerle bir oldu

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da dinamitle patlatılan 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde de 10 katlı bina dinamitle patlatılarak yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda binanın kağıt gibi yerle 1 olduğu anlar kameraya yansırken yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.