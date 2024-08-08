Depremden bu yana kayıptı... DNA eşleşmesi sonucu mezarı bulundu

HATAY - Hatay'da depremden bu yana haber alınamayan 26 yaşındaki Merve Ateş'in mezarı yapılan DNA eşleşmesi sonucu İskenderun ilçesinde mezarlıkta bulundu. İsimsiz olarak defnedilen ve mezarı bulunan Ateş'in ailesinin yeniden DNA testi yaptırmak için başvuruda bulunacağı öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce insan hayatını kaybetmiş ve bazı kişilerden de bir daha haber alınamamıştı. Depreme İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yakalanan Merve Ateş'in anne ve babası enkazda kalarak hayatını kaybetmişti. Ateş'in ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin enkazında genç kadına ait her hangi bir ize rastlanamamıştı. Durum üzerine genç kadının ablası İlknur Karaca, kardeşini bulabilmek için bir çok platformda yer almış ve elinden geleni yapmıştı. Genç kadından acı haber asrın felaketinin 18.ayında geldi. DNA eşleşmeleri ve resimlerle yapılan kontroller sonucunda Ateş'in cenazesinin İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya Mezarlığına defnedildiği tespit edildi. Mezarlık kayıtlarında genç kadının isimsiz olarak depremin 3. veya 4. günü emniyet güçleri tarafından defnedildiği bilgisinin yer aldığı öğrenildi. Öte yandan genç kadının ailesinin yeniden DNA testi yaptırarak sonucun netleşmesi için başvuruda bulunacağı bilgisi alındı.