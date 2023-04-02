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Depremde yıkılan binanın enkazında erkek cesedi bulundu

Depremde yıkılan binanın enkazında erkek cesedi bulundu

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazında 30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazında 30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

Olay, 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesine Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emeksiz Caddesi üzerinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden yıkılan bir binanın enkaz kaldırma çalışmaları sırasında 30 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu. Üzerinde kimlik çıkmayan ceset ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Hamidiye Malatya 3. Sayfa Haberler

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