Depremde ürkütücü ışık ve sarsıntı kamerada
3. Sayfa Haberleri
Depremde ürkütücü ışık ve sarsıntı kamerada Diyarbakır'da deprem sırası ürkütücü ışık ve sarsıntı güvenlik kameralarına yansıdı.
Depremde ürkütücü ışık ve sarsıntı kamerada
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da deprem sırası ürkütücü ışık ve sarsıntı güvenlik kameralarına yansıdı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kayapınar ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen depremde ürkütücü ışık ve sarsıntı güvenlik kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - 3. Sayfa