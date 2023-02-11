Depremde tarihi kilise de yıkıldı

İspanya'dan gelen yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Anadolu Havarisel Vekilliği ve Episkoposu Genel Vekili Antuan Ilgıt'a teslim edildi

HATAY - Depremde Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan İtalyan Latin Katolik Kilisesi'nin ibadethane bölümü yıkılırken, bugün İspanya'dan yardım geldi.

Türkiye'yi derinden yaralayan Kahramanmaraş depremi 10 ilde yıkıma neden oldu. En büyük yıkımın yaşandığı illerden Hatay'da da bir çok tarihi mekanda zarar gördü. İlçede bulunan İtalyan Latin Katolik Kilisesi'nin ibadet hane bölümü de tamamen yıkıldı. Yaşam alanlarının sağlam kaldığı bölgedekilere ilçe kaymakamlığı koordinesinde yardımlar gönderildi. Bugünde İspanya'dan gelen yardımlar kilise çevresinde kalanlara ulaştırıldı.

Son durumla ilgili bilgi veren Anadolu Havarisel Vekilliği ve Episkoposu Genel Vekili Antuan Ilgıt," Kilisemizde çok büyük hasar var. Bizlerin yaşadığı yerler kullanılabilir durumda. İlk etapta 100 kişi geldi. İlk iki gün elimizdeki yiyecekleri paylaştık. Hepsi bitince yardımca ihityacımız oldu. İlk başta şehrimizin kaymakamı yardımcı oldu. Şimdi de dışardan gelen yardımları almaya başladık. Bu yardımlardan biri de İspanya'dan geliyor. Elimize ulaşan ilk uluslararası yardım. Bu yardımı da çevredeki tüm ihtiyacı olanlara dağıtmaya devam edeceğiz. Cemaatimizden çok sayıda kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de enkaz altında olduğu haberini alıyoruz" dedi.