Deprem esnasında yıkılan binalar kamera kayıtlarında

Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sırasında yıkılan binaların görüntüsü anbean kaydedildi. Yüksek katlı binalar depremin ardından yerle bir olurken, sokak kameralarına yansıyan görüntülerde ise panik anları kayda geçti.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 10 şehirde hayatı durma noktasına getirdi. 35 binden fazla insan hayatını kaybederken, deprem esnasında binalar yıkıldığında vatandaşlar kayıttaydı.

Yönetmeliklere uygun yapılmayan binalar yerle bir olurken, öğle saatlerindeki ikinci depremde insanlar dışarıda olduğu için sokaktaki kaçışma da kayıt altındaydı.

Bir fabrikada ise iplik bobinleri savruldu. Çalışanlar ise besmele çekmeyi ihmal etmedi. Fabrikada ciddi bir hasar meydana gelmedi.

Öte yandan, sokak kameralarındaki kayıtlarda ise cihazlar sağa sola savruldu. Bu görüntüler ise depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. - KAHRAMANMARAŞ