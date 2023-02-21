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Deprem dinlemedi, pusu kurup husumetlisine kurşun yağdırdı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da deprem acılarını hiçe sayan zanlılar pusu kurup husumetlisine kurşun yağdırdı.

Malatya'da deprem acılarını hiçe sayan zanlılar pusu kurup husumetlisine kurşun yağdırdı.

Olay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gören Battalgazi ilçesi Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sivas Caddesi'nde bulunan bir apartmanın giriş kapısı arkasına saklanan kimliği henüz belirlenemeyen kişi cadde üzerinde aracına binmekte olan husumetlisi T.Ş.'ye kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet alan T.Ş. yaralanırken zanlılar kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, zanlıların yakalanması için ise çalışma başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Malatya Sivas 3. Sayfa Haberler

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