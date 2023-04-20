Deprem bölgesini fırtına vurdu: 1 ölü, 48 yaraldı

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesini fırtına vurdu. Çatıların uçtuğu, çadırların zarar gördüğü fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava, kuvvetli rüzgar ve fırtına 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesini vurdu. Pazarcık'ta fırtına ve hortum nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu. Uçan çatılardan biri ise depremzede ailelerin kaldığı çadırların üzerine geldi. Fırtına nedeniyle bazı konteynerler parçalandı ve bazı araçlar ise zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler yaralanan kişileri hastaneye sevk etti. Yaralılardan Seyyid Nesimi Çağman'ın (20) hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekiplerin ise çalışmalarını sürdürüyor.

Fırtına esnasında vatandaşlar tarafından görüntüler ise korkuttu. Görüntülerde konteynerin fırtınanın etkisiyle havaya uçtuğu ve etrafa savrulduğu görüldü. - KAHRAMANMARAŞ