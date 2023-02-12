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Deprem bölgesinde 7. kattan eşya alan adam canını hiçe saydı

3. Sayfa Haberleri

Deprem bölgesinde 7. kattan eşya alan adam canını hiçe saydı

Hatay'da bir vatandaş depremde ağır hasar gören binanın 7. katına çıkarak eşya aldı ve adeta canını hiçe saydı.

Hatay'da bir vatandaş depremde ağır hasar gören binanın 7. katına çıkarak eşya aldı ve adeta canını hiçe saydı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin 7. gününde Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kimi vatandaş enkaz altında kalan yakınlarından bir umut beklerken, kimisi de güvenli alanlara yerleşti. Antakya Merkez Odabaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ise ağır hasar gören 10 katlı bir binanın 7. katına çıkan depremzede, evden aldığı eşyaları balkondan atarken görüntülendi. Yan binanın yerle bir olduğu görülürken, eşya alan vatandaşın olduğu binanın ise bir kısmının yıkıldığı kameralara yansıdı. Vatandaşın birkaç kez evin odalarına girerek, balkondan eşyaları aşağı atması çevredekiler tarafından şaşkınlıkla izlendi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Hatay 3. Sayfa Haberler

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