Deprem Anında Kuaförden Kahramanlık: Çocuk Tıraş Eden Berber, Minik Müşterisini Omuzunda Dışarı Taşıdı

Arnavutköy'de deprem esnasında berber tıraş ettiği çocuğu omuzlayarak dışarı böyle çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında Arnavutköy'de bir erkek kuaförü, tıraş ettiği çocuğu omuzuna alarak dışarıya koştu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen depreme birçok vatandaş farklı noktalarda yakalanmış ve panikle kendisini dışarıya atmıştı. Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde erkek kuaförlüğü yapan Fatih Umut Korkut isimli kişide depreme küçük bir çocuğu tıraş ederken yakalandı. Deprem olduğunu fark eden kuaför, koltukta oturan ve şok geçiren çocuğu omuzuna alarak dışarı kaçtı. O anlar işletme içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

"Çok korktu ağladı, biz onu teselli ettik "

Yaşadığı durumu anlatan erkek kuaförü Fatih Umut Korkut, "Ben deprem anında bir çocuğu tıraş ediyordum. Herkes atar topar dışarı çıkmaya başladı. Bende çocuğu alarak dışarıya çıktım. Çok korktu ağladı, biz onu teselli ettik daha sonra tekrar dükkanımıza girdik. Küçük bir çocuktu korkunca ben hemen dışarıya çıkardım. Normalde buradan tır geçerken bina sallanıyor ben yine öyle bir şey sandım. Daha sonra birisi bağırınca deprem olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.