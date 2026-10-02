Haberler

Denizolgun'un kayıp telefonu için Ayşe Denizolgun Kuriş ve oğluna dava açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'da Beykoz'da ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada bulunamayan telefon için Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ve oğluna dava açıldı. İddianamede, telefondaki mesaj, fotoğraf ve notların ölüm soruşturması için önemli delil olabileceği denildi.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yıllar sonra dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Denizolgun'un ölümünün ardından olay yerinden alınan, parmak izi incelemesine gönderilen ve daha sonra tereke dosyasına devredilen cep telefonunun 2026 yılında yapılan aramalarda bulunamaması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ile oğlu Hilmi Tuna Kuriş hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan kamu davası açtı.

İddianameye göre Denizolgun'un ölümünün ardından olay yerinden alınan cep telefonu üzerinde parmak izi incelemesi yapıldı. Telefon daha sonra Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasına gönderildi.

Ardından tereke işlemleri kapsamında İstanbul Anadolu 13. Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilen telefonun da aralarında bulunduğu eşyaların, 4 Mayıs 2017 tarihli kararla Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'e teslim edilmesine karar verildi.

"Çuvalı, Hilmi Tuna Kuriş'in yönlendirmesiyle eve götürdüm"

İddianamede tanık olarak ifadesine başvurulan avukat A.Ç.'in anlatımı da dosyanın önemli delilleri arasında yer aldı. A.Ç., tereke eşyalarını çuval içerisinde teslim aldığını, içindeki eşyalara bakmadığını, ancak eşya listesinin bulunduğunu anlattı. Tanık, daha sonra Hilmi Tuna Kuriş ile görüştüğünü ve onun yönlendirmesi üzerine çuvalı Kısıklı'daki eve götürerek burada çalışan bir kişiye teslim ettiğini beyan etti.

2026'da arandı, telefon yok

Telefonun akıbeti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında Hilmi Tuna Kuriş'in ikametinde yapılan aramayla yeniden gündeme geldi.

Denizolgun'a ait telefonun arama tutanaklarında yer almaması üzerine cihazın IMEI bilgileri ve fotoğrafları Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi. 30 Eylül 2026 tarihli tutanakta ise eski bakana ait telefonun ele geçirilemediği kayda geçirildi.

İddianamede, mahkeme kararı ve teslim tutanakları birlikte değerlendirilerek telefonun önce Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'e teslimine karar verildiği, vekil tarafından tereke eşyalarıyla birlikte teslim alındığı ve Hilmi Tuna Kuriş'in yönlendirmesi üzerine Kısıklı'daki eve götürüldüğü belirtildi.

Savcılığın değerlendirmesine göre Hilmi Tuna Kuriş, telefonu kendisinin aldığını beyan etti. Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ise tereke eşyalarıyla kendisinin ilgilenmediğini savundu. Başsavcılık buna rağmen, kendisine teslim edilen telefonun muhafazasından sorumlu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Mesajlar, fotoğraflar ve notlar önemli delil olabilirdi"

İddianamenin en dikkat çekici bölümlerinden biri telefonun içeriğine ilişkin değerlendirme oldu. Başsavcılık, Denizolgun'un telefonunda olay sonrasında herhangi bir teknik ve bilirkişi incelemesi yapılmadığını belirtti.

Savcılık; telefondaki muhtemel mesaj içerikleri, fotoğraflar ve notların, Denizolgun'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın aydınlatılması bakımından önemli delil niteliği taşıyabileceğini vurguladı.

"Denizolgun'un telefonu yok edildi"

Dosyadaki mahkeme kararları, teslim ve arama tutanakları, tanık anlatımı ile şüpheli savunmalarını birlikte değerlendiren Başsavcılık, teslim alınmasına rağmen telefonun yok edildiği sonucuna vardı.

İddianamede, kasten öldürme suçundan yürütülen soruşturma bakımından delil niteliği taşıyan telefonun yok edilmesinin TCK 281/1'de düzenlenen "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu oluşturduğuna dair kamu davası açmaya yeterli şüphenin oluştuğu kaydedildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2 Ekim 2026 tarihli iddianamesiyle Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş'in yargılanarak cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ehliyet sınavında bunu yapınca 2 yıl men yedi

Ehliyet sınavında bunu yapınca 2 yıl men yedi
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar

MHK Başkanı ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu: Özgür Abi AVAR olsun
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak

Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı

Türkiye güne yine operasyonla başladı! CHP'li başkan gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek

Bomba iddia: Ligler ertelenecek
TFF'de olağanüstü seçim iddiası! Tarih de verildi

Ve beklenen son! Tarih bile verdiler
Nuh'un Gemisi sanılan alanda 3 aylık çalışma bitti! Yaklaşık 360 numune laboratuvarda incelenecek

Nuh'un Gemisi gerçek mi? Gözler o 360 numunenin sonucunda
Geçirdiği kaza sonrası gözlerden uzak kalmıştı! Deniz Seki'den 'Hoş geldin Ekim' pozu

Kalçasını kırıp ameliyat olmuştu! İyileşti, ilk pozunu verdi
Cezayir, orman yangını çıkaranlara idam cezası getirmeye hazırlanıyor

Ülkenin gündeminde bu var: Orman yakanlara idam geliyor

Portekiz, Ronaldo'suz çıktığı ilk maçta 4 golle kazandı

Ronaldo'suz ilk maçlarına çıktılar! İşte sonuç
Bakan Bolat'tan İngiltere hamlesi! 40 milyar dolarlık hedef için kritik görüşme

Bakan Bolat'tan İngiltere hamlesi! Masada 40 milyar dolarlık hedef var