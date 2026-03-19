Van'da görev yapan Denizlili Uzman Çavuş hayatını kaybetti
Van'da görev yaparken hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ali Solak'ın vefat haberi, memleketi Denizli'de büyük bir üzüntüyle karşılandı.
Van'da görev yaptığı bölgede hayatını kaybeden Denizlili Jandarma Uzman Çavuş Ali Solak'ın vefat haberi, memleketinde büyük üzüntüye neden oldu. Acı haberin ailesine ulaşmasının ardından yakınları ve sevenleri yasa boğuldu. 32 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Solak'ın bugün saat 17: 30'da baba ocağı Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahalle camisinde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defin olacağı bildirildi. - DENİZLİ