Van'da görev yapan Denizlili Uzman Çavuş hayatını kaybetti

Van'da görev yaptığı bölgede hayatını kaybeden Denizlili Jandarma Uzman Çavuş Ali Solak'ın vefat haberi, memleketinde büyük üzüntüye neden oldu. Acı haberin ailesine ulaşmasının ardından yakınları ve sevenleri yasa boğuldu. 32 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Solak'ın bugün saat 17: 30'da baba ocağı Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahalle camisinde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defin olacağı bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı