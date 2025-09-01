Denizli ve Aydın'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Denizli ve Aydın'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını, Aydın'ın Buharkent ilçesine de yayıldı. Yangını söndürmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karada ve havada yoğun bir mücadele veriyor.

AYDIN (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan ve Aydın'ın Buharkent ilçesini de etkileyen orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Denizli Buldan sınırları içerisinde çıkan orman yangını, zaman zaman Aydın'ın Buharkent ilçe sınırları içerisinde de etkili oluyor. Yangını söndürmek için Muğla orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. İki ilde etkili olan yangını söndürmek için bölgede 27 helikopter

1 uçak havadan, 151 arazöz, 10 iş makinası 886 personel karadan alevlere müdahalede bulunuyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de yangın söndürme çalışmalarını Buldan ve Buharkent tarafında yerinde takip ederek, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Konteynerde ölü bulunan bebeğin annesi gözaltında! Çöpe atıp alışverişe gitmiş

Kan donduran olay! Bebeğini çöpe atıp bakın ne yapmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu öğlen İstanbul'da! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.