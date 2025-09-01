Denizli ve Aydın'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

AYDIN (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan ve Aydın'ın Buharkent ilçesini de etkileyen orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Denizli Buldan sınırları içerisinde çıkan orman yangını, zaman zaman Aydın'ın Buharkent ilçe sınırları içerisinde de etkili oluyor. Yangını söndürmek için Muğla orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. İki ilde etkili olan yangını söndürmek için bölgede 27 helikopter

1 uçak havadan, 151 arazöz, 10 iş makinası 886 personel karadan alevlere müdahalede bulunuyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de yangın söndürme çalışmalarını Buldan ve Buharkent tarafında yerinde takip ederek, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. - AYDIN