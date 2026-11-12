Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli Pamukkale'de aracında ölü bulunan mühendisin kalp krizinden öldüğü belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Pamukkale'de aracında ölü bulunan mühendisin kalp krizinden öldüğü belirlendi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Pamukkale'de boş araziye park edilmiş aracının arka koltuğunda ölü bulunan makine mühendisinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, Honaz Pınarkent Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Koyunaliler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş araziye park edilmiş aracının arka koltuğunda cansız bedeni bulunan makine mühendisinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 36 yaşındaki makine mühendisi Arif Oruç'tan önceki geceden itibaren haber alamayan ağabeyi A.O., kardeşini bulmak için çevrede arama yaptı. Arama çalışmaları sırasında kardeşine ait 20 Y 5523 plakalı hafif ticari aracı boş bir arazide bulan ağabey, aracın kapısını açtığında Arif Oruç'u arka koltukta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 36 yaşındaki makine mühendisi Arif Oruç'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı. Arif Oruç'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk incelemelere göre geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen Oruç'un cenazesi, öğle vakti Honaz ilçesine bağlı Pınarkent Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Koyunaliler Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 127 sitede yayınlandı.
Avrupa'da işten çıkarma dalgası büyüyor! Dev şirketler peş peşe açıkladı

İşten çıkarma depremi! Dev şirketler listeyi tek tek açıkladı
Kazakistan'da gökten dolar yağdı! Pencereden atılan bavulların sırrı araştırılıyor

Pencereden atılan bavullardan servet yağdı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık55

Türkiye'den milyar dolarlık anlaşma
Melisa Aslı Pamuk ikinci kez anne oluyor

Bebek göründü! Ünlü oyuncu ikinci kez anne oluyor
Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok! Büyük organizasyon iptal edildi

Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında büyük şok
Manchester United'da Michael Carrick dönemi sona erdi

Koca takımı rezil etti! Sonunda bay bay dediler
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba57

Bakan Tekin'in elini havada bırakan DEM Partili vekile yanıtı bomba
Kavcıoğlu'nun istifasının ardından BDDK'nın sitesinde dikkat çeken mesaj

Kavcıoğlu'nun istifası sonrası BDDK'nın sitesinde dikkat çeken mesaj
'Şanslı Boncuk' kurtların arasından sağ çıktı! Aile gözlerine inanamadı

Kurtların arasından sağ çıktı! Aile gözlerine inanamadı