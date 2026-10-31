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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın alev aldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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