Denizli'nin Çal İlçesinde Orman Yangını Söndürüldü

Denizli'nin Çal İlçesinde Orman Yangını Söndürüldü
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Denizli'nin Çal ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle hızlı bir şekilde söndürüldü. Yangın, makilik alanda başlayıp ormanlık alana zarar vermeden kontrol altına alındı.

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen orman yangını havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucunda söndürüldü.

Denizli'nin Çal ilçesi Belevi Mahallesi Balıkboğazı mevkiinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınına ekipler hızlı ve cansiperane müdahale etti. Yangın, makilik alanda başladı ve ormanlık alana fazla zar vermeden söndürüldü. Yangına havadan 1 yangın söndürme uçağı, 2 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edilirken aynı zamanda karadan ise 11 arazöz, 2 iş makinesi, 13 ilk müdahale aracı ve 106 personelle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun ve hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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