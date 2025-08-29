Denizli'nin Buldan İlçesinde Yangın Yeniden Başladı

Denizli'nin Buldan İlçesinde Yangın Yeniden Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde daha önce söndürülen yangın bölgesinde yeniden yangın çıkması üzerine karadan ve havadan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde dün gece saatlere kadar yapılan çalışmalar neticesinde söndürülen yangın bölgesinde yeniden yangın çıktı. Karadan ve havadan yangına söndürme çalışmaları devam ediyor.

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde dün gece saatlere kadar yapılan çalışmalar neticesinde söndürülerek soğutma çalışmaları yapılan yangın bölgesinde yeniden yangın çıktı. Bölgede dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler müdahalelerini sürdürüyor. Yangına havadan 2 helikopter destek veriyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mahkeme 12 yılda karar verdi, haberi alan köylüler havaya uçtu

Mahkeme 12 yılda karar verdi, haberi alan köylüler havaya uçtu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aldığı lüks cip 8 ay servisten gelmedi! Bayiden aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı

Sıfır aldı, servisten çıkamadı! Aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.