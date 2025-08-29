Denizli'nin Buldan İlçesinde Yangın Yeniden Başladı

Denizli'nin Buldan ilçesinde dün gece saatlere kadar yapılan çalışmalar neticesinde söndürülen yangın bölgesinde yeniden yangın çıktı. Karadan ve havadan yangına söndürme çalışmaları devam ediyor.

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde dün gece saatlere kadar yapılan çalışmalar neticesinde söndürülerek soğutma çalışmaları yapılan yangın bölgesinde yeniden yangın çıktı. Bölgede dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler müdahalelerini sürdürüyor. Yangına havadan 2 helikopter destek veriyor. - DENİZLİ