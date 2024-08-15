Üye Girişi
Haberler

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobil kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobilde bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobilde bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Darıveren Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole devrilen otomobil bir ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar Turgay Özdemir ve Aysun Özdemir itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada Neşet Özdemir (66), ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, olay yerindeki incelemelerin ardından Neşet Özdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Neşet Özdemir'in cenaze namazının ise bugün öğle namazına müteakip Çameli Merkez Camiinde kılınarak son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acıpayam İtfaiye 3-sayfa denizli İtfaiye Ölüm Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sevgili mi? Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisi kim? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? Kara Ağaç Destanı dizisi nerede çekildi? MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, nasıl korunur? Türkiye'deki en yaygın isimler! Türkiye'de en çok hangi isimler kullanılıyor? 16 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Ankara elektrik kesintisi! 16 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Ankara elektrik kesintisi! 15 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Rapid Wien maçı şifresiz mi? Rapid Wien- Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sukulentler nasıl sulanır, neden yaprak döker ve nasıl büyür? Sukulentler güneşi sever mi? 15 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Sokak röportajında tutuklanan Dilruba kimdir? Dilruba serbest bırakılacak mı? İstanbul su kesintisi sorgulama! 15 Ağustos İstanbul arızası olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Emrullah Akpunar kimdir, kaç yaşında? Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar hangi partiye geçti? DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak? Fatih Altaylı- Kemal Kılıçdaroğlu olayı ne? Fatih Altaylı ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ne oldu? Roblox ne zaman açılacak? 15 Ağustos Perşembe Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi?
title