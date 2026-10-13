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Denizli Merkezefendi'de Alzheimer hastası yaşlı kadın için geniş arama başlatıldı

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Denizli Merkezefendi'de Alzheimer hastası yaşlı kadın için geniş arama başlatıldı
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Denizli Merkezefendi'de dün öğleden sonra kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın için bu sabah geniş arama kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD, polis, jandarma ve AKUT'un katıldığı arama, ormanlık alanlarda dron ve teknik ekipmanlarla sürdürülüyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dün öğleden sonra kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı kadının bulunması için bu sabah saatlerinde ormanlık alanları da kapsayan geniş bir arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden Alzheimer hastası 65 yaşındaki Fatma Aylak, dün öğleden sonra saat 18.00 sıralarında evinden çıktı. Aradan geçen süreye rağmen eve dönmeyen Fatma Aylak'a ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama çalışmaları başlatılırken, ailesi de kayıp kadının bulunması için vatandaşlardan yardım istedi.

Hasta yaşlı kadının bulunması için AFAD, polis ve jandarma ekipleri başta olmak üzere AKUT ile gönüllü sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dün akşam hava kararıncaya kadar karadan ve dronlar yardımıyla havadan yürütülen çalışmalara bu sabah günün ağarmasıyla birlikte yeniden başlandı.

Servergazi Mahallesi'ndeki ormanlık alanlara da giren ekipler, yaşlı kadının sağ olarak bulunabilmesi için çalışmalarını teknik ekipmanların da yardımıyla sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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