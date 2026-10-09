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Denizli mahreciyle servis edilen haberin bir karesi iptal edildi, özür dilendi

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Bugün saat 09.34’te Denizli mahreciyle servis edilen bir haberin karesi kaynağından iptal edildi. Haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafların kullanılması konusu abonelerin dikkatine sunuldu; iptal nedeniyle özür dilendi.

Bugün saat 09.34'te Denizli mahreciyle servis edilen "15 yaşında öldürülen Zahra Jahani davasında zanlının babası da yargılanacak" başlıklı haberin bir karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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