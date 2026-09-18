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Denizli İl Emniyet Müdürlüğünde yeni dönem

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğünde yeni dönem
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Yayımlanan son Emniyet Kararnamesi ile Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç merkeze alınırken, boşalan makama Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanı Ali Süllü getirildi.

Yayımlanan son Emniyet Kararnamesi ile Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç merkeze alınırken, boşalan makama Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanı Ali Süllü getirildi.

Türkiye genelinde polis teşkilatını kapsayan yeni görevlendirme kararları resmiyet kazandı. Kentin güvenlik ve asayiş yönetiminde gerçekleşen bu önemli değişiklik doğrultusunda, bir süredir ilde görev yapan mevcut müdür Sağdıç merkez teşkilatı bünyesine çekildi.

Bayrak devriyle birlikte kurumun yeni yöneticisi, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda kritik bir pozisyonda görev alan tecrübeli isim oldu. Yeni İl Emniyet Müdürü Ali Süllü'nün, önümüzdeki günlerde şehre intikal ederek resmi mesaisine başlaması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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