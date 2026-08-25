Denizli'de 5 Emniyet Müdür Yardımcısı 1. Sınıfa Terfi Etti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de emniyet teşkilatında görevli 5 müdür yardımcısı, 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etmenin gururunu yaşadı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, bir üst rütbeye terfi eden personeller için özel bir plaket töreni gerçekleştirildi.

5 Müdür Yardımcısı 1. Sınıfa Yükseldi

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın katılımıyla düzenlenen törende, başarılı hizmetleri neticesinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi eden isimler açıklandı. Emniyet teşkilatında önemli görevler üstlenen il emniyet müdür yardımcıları Süleyman Erçelik, Ali İhsan Doğan, Raşit Özkan, Ali Ercan Korucu ve Asım Kayacı yeni rütbelerini aldı. Terfi eden 5 müdüre plaketleri, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç tarafından tek tek takdim edildi.

"Başarılarının Daim Olmasını Diliyoruz"

Plaket töreninin ardından terfi eden personeli tebrik eden Sağdıç, emniyet müdürlerine teşkilata verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından törene ilişkin yapılan resmi açıklamada ise, "Kıymetli müdürlerimizi tebrik ediyor, yeni rütbeleriyle birlikte üstlenecekleri görev ve sorumluluklarında başarılarının daim olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı