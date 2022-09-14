Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli haberleri! Olaylı gelin Ece Güney yine mahalleyi karıştırdı

3. Sayfa Haberleri

Denizli 3. sayfa haberine göre - Olaylı gelin Ece Güney yine mahalleyi karıştırdı Evine dönmek isteyen kadın, mahalleli tarafından kovuldu Esenyurt'ta sanatçı Gökhan Güney'in gelini Ece Güney, geçtiğimiz günlerde oturduğu binayı yakmakla suçlanıp mahalleli tarafından linç edilmek istenmişti.

- Olaylı gelin Ece Güney yine mahalleyi karıştırdı

Evine dönmek isteyen kadın, mahalleli tarafından kovuldu

İSTANBUL - Esenyurt'ta sanatçı Gökhan Güney'in gelini Ece Güney, geçtiğimiz günlerde oturduğu binayı yakmakla suçlanıp mahalleli tarafından linç edilmek istenmişti. Dün gece tekrar evine gelen kadın, mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı. "Seni bu mahallede istemiyoruz" diyen vatandaşlar Güney'e tekrar saldırdı. Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece Esenyurt Süleymaniye mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Pazartesi gecesi Ece Güney'in oturduğu binada yangın çıkması üzerine komşuları Güney'i suçlayarak binayı yakmakla suçlamıştı. Yaşanan tartışma sonrası bina sakinleri, kadına saldırıp linç etmek istemişti. Tüm olaylar sonrası evinden uzaklaşan Güney, dün gece yarısı tekrar mahalleye gelip evine girmek istedi. Mahallede nöbet tutan komşuları karşılarında Ece Güney'i görünce deliye döndüler. "Seni bu mahallede istemiyoruz", "Git buradan" diye laf atan mahalleli ile Güney arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra Güney'in üstüne yürüyen mahalleli ile arasında yine kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını uzaklaştırdı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - 3. Sayfa

Gökhan Güney Esenyurt 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title