Denizli Emniyet Müdürlüğü yılbaşı gecesi 4 bin şahsı 3 bin aracı kontrol etti

Denizli Emniyet Müdürlüğü yılbaşı gecesi yapılan denetimlere ilişkin bilgilendirme yaptı. 162 farklı denetim noktasında uygulama yapıldığı belirtilen açıklamada, "3 bin 78 araç, 4 bin 389 şahıs kontrol edildi. kontrollerde 448 araca işlem yapıldı, 224 şahsa işlem uygulandı. 5 aranan şahıs yakalandı" ifadeleri yer aldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü yılbaşı gecesi için uyguladığı tedbirler hakkında açıklama yaptı. Yılbaşı gecesi kent genelinde vatandaşların huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmesi amacıyla yoğun güvenlik uygulamaları gerçekleştirildi. Emniyet güçleri kentte 162 farklı uygulama noktasında hem araçları hem de şahıslara yönelik denetim yaptı. Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "3 bin 78 araç kontrol edildi, 448 araca işlem yapıldı, 52 araç trafikten men edildi, Trafik yönünden 224 şahsa idari işlem uygulandı. 29 sürücü belgesi farklı sürelerle iptal edildi. Asayiş Denetimleri 4.389 şahıs kontrol edildi, 25 Umuma açık İstirahat ve eğlence yeri denetimi yapıldı, 5 aranan şahıs yakalandı. Yasal kalışı bulunmayan 2 yabancı uyruklu şahıs Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Narkotik Şube Müdürlüğümüzce 8 şahsa Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan, 4 şahsa Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan adli işlem yapılmıştır. Denizli Emniyet Müdürlüğü olarak; yeni yılda da kamu düzeninin korunması, trafik güvenliğinin sağlanması ve suçun önlenmesine yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ