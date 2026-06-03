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Otobüs kazasında hayatını kaybeden hafız Merve Erik Alanya'da toprağa verildi

Otobüs kazasında hayatını kaybeden hafız Merve Erik Alanya'da toprağa verildi
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki Merve Erik, memleketi Alanya'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Evliliğinin üzerinden 48 gün geçen genç kadının hafız olduğu öğrenildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında hayatını kaybeden Merve Erik (26) memleketi Alanya'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kazada hayatını kaybetmeden 48 gün öncesi dünya evine giren genç kadının aynı zamanda hafız olduğu öğrenildi.

Denizli'de meydana gelen otobüs kazasında 8 kişi hayatını kaybetmişti. Otobüste hayatını kaybeden Merve Erik'in cenazesi Denizli Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde memleketi Alanya'ya getirildi. Genç kadın için öğle namazını müteakip Uzunöz Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınları ve mahalle sakinlerinin katıldığı cenazede helalliğin alınmasının ardından Merve Erik'in cenazesi dualar eşliğinde Uzunöz Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Merve Erik ile Sami Erik çiftinin 15 Nisan tarihinde evlendikleri ve kazadan 48 gün önce dünya evine girdiği öğrenildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Merve Erik'in aynı zamanda hafız olduğu bilgisi de sevenlerini bir kez daha hüzne boğdu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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