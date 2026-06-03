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8 kişinin öldüğü otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin 6'sının cenazeleri teslim edildi

8 kişinin öldüğü otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin 6'sının cenazeleri teslim edildi
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Denizli'de Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada, otobüsün Araç Takip Sistemi verilerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na iletilmediği tespit edildi. Cenazeler memleketlerine gönderilirken, 16 yaralının tedavisi sürüyor.

Denizli'de, Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu biri bebek 8 kişinin yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili çarpıcı bir ihmal gün yüzüne çıktı. Kazaya karışan otobüsün, konum, hız ve rota bilgilerini içeren Araç Takip Sistemi (ATS) verilerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na iletilmediği tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, kazanın ardından yürütülen incelemelerde teknik ve idari ihmaller ortaya çıktı. Kazaya karışan 45 BAH 834 plakalı otobüsün, Pamukkale Ulaşım Seyahat ve Turizm Hizmetleri A.Ş. adına biletli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere düzenlenen yetki belgesi kapsamında, "Emine firması" adına tescilli olduğu kaydedildi. Taşıta ilişkin ve aracın hızını, rotasını, anlık durumunu GPS uyduları ile hücresel ağlar üzerinden kesintisiz izleyen ATS verilerinin, firma tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na iletilmediği belirlendi.

Cenazeler memleketlerine gönderildi

Katliam gibi kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit ve otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edilmeye başlandı. Kazada yaşamını yitiren Civan Şen ve oğlu Eyüp Miraç Şen'in cenazeleri Antalya'ya, Hayriye Arıkan ile Merve Erik'in cenazeleri Alanya'ya, Gule Tayboğa ile kızı Fatma Kartal'ın cenazeleri ise İzmir'in Buca ilçesinde toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. Kazada yaşamını yitiren otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun ile üniversite öğrencisi Zehra Eyiol'un cenaze işlemlerinin ise Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığında devam ettiği öğrenildi.

16 yaralının tedavisi sürüyor, 2'sinin durumu ağır

Öte yandan, kazada yaralanan 33 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılardan 17'si tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilirken, 16 kişinin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Tedavisi devam eden yaralılardan 2 kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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