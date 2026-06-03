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Denizli'deki faciada hayatını kaybeden Hayriye Arıkan, Alanya'da son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'deki faciada hayatını kaybeden Hayriye Arıkan, Alanya'da son yolculuğuna uğurlandı
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 8 kişiden biri olan Hayriye Arıkan, memleketi Alanya'da gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında hayatını kaybeden Hayriye Arıkan, memleketi Alanya'da gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada yaşamını yitiren Hayriye Arıkan'ın cenazesi, Denizli Adli Tıp Kurumu Morgu'nda tamamlanan işlemlerin ardından sabah saatlerinde Alanya'ya getirildi. İlk olarak Sugözü Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilen Arıkan'ın naaşı burada yakınları tarafından karşılandı. Acılı aile ve yakınları, evin önünde gözyaşlarına hakim olamazken, Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Daha sonra cenaze, Mahmutlar Mahallesi'ndeki Cücenler Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazı öncesinde helallik alındı. Cenaze namazını Alanya Müftüsü Mehmet Seven kıldırırken, çok sayıda vatandaş, aile yakını ve sevenleri de Arıkan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Kılınan cenaze namazının ardından Hayriye Arıkan'ın naaşı dualar eşliğinde Cücenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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