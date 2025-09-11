Denizli'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın karşı şeride geçmesi sonucu üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kadın öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Denizli-Antalya karayolu Acıpayam ilçesi Kumafşarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Burdur'un Gölhisar ilçesine iş görüşmesine giden V.K. isimli esnafın kullandığı hafif ticari araç, Acıpayam'a bağlı Kumafşarı Mahallesi yakınlarına geldiğinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti. Bu esnada Denizli yönünde Antalya istikametine ilerleyen kamyonet, karşı şeritten gelen araca çarpmamak için ani fren yaptı. Aynı yöne seyir halinde olan Tofaş marka otomobil, aniden önünde duran kamyonete arkadan çarptı.

Kazada metal yığınına dönen Tofaş marka otomobilde bulunan K.Ö. adlı kadın hayatını kaybetti. Zincirleme kazaya karışan araçlardan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 4 yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kontrolü olarak trafiğin sağlandığı Denizli – Antalya karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. - DENİZLİ