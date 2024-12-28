Denizli'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrol çıkıp karşı şeride geçen otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Buldan'dan Denizli istikametine seyir halinde olan otomobil, Denizli - Manisa karayolu Yenicekent Mahallesi kavşağına yaklaştığında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen otomobille çarpışan araç metal yığınına dönerken, Manisa istikametine giden araç da yoldan çıkarak yolun sağındaki tarlaya uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır olmak üzere 4 kişi de yaralandı. - DENİZLİ