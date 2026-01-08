Haberler

Denizli'de fırtına nedeniyle motorla trafiğe çıkışlar durduruldu

Güncelleme:
Denizli Valiliği, yoğun fırtına nedeniyle bugün il genelinde motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin trafikten men edildiğini duyurdu. Fırtınanın can ve mal emniyetini tehdit etmesi sebebiyle bu önlemin alındığı belirtildi.

Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "yoğun fırtına nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışları durdurulmuştur" ifadeleri yer aldı.

Denizli'de gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren fırtına ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Denizli Valiliği ise can, mal ve trafik güvenliği sebebiyle bir karar aldı. Denizli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda ilimiz genelinde etkisi gün boyu sürecek olan yoğun fırtına nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışları durdurulmuştur. Bu kapsamda, çalışanların can ve mal emniyeti ile yol ve trafik güvenliğinin korunması amacıyla 08.01.2026 Perşembe (bugün) günü saat 11.30 - 18.00 arasında il merkezinde motorlu kurye faaliyetlerine ara verilmiştir" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
