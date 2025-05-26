Denizli'de Yaşlı Çiftçi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Denizli'de Yaşlı Çiftçi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Baklan ilçesinde evinin önünde ölü bulunan yaşlı çiftçinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği, vücudundaki yaraların ise fareler tarafından açıldığı belirlendi. Jandarma ekipleri, durumla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Denizli'nin Baklan ilçesinde evinin önünde ölü olarak bulunan yaşlı çiftçinin, geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü, kulakları ve yüzünün bir bölümünün ise farelerin yediği belirlendi.

Olay, Baklan ilçesine bağlı kırsal Dağal Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Halit Tire, yalnız yaşadığı evinin bahçesinde, komşusu tarafından hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Tire'nin hayatını kaybettiğini, iki kulağının ve yüzünün bir kısmının kesik olduğunu belirledi. Vücudunda herhangi bir kesici, delici alet izi veya ateşli silah yaralanmasına rastlanılmayan yaşlı çiftçinin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kulakları bulunamadı

İlk anda cinayete kurban gitmiş olabileceği Halit Tire'nin ölüm nedeninin belirlenmesi, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yaşlı çiftçinin evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda kulakları bulunamazken, olay yerinde herhangi bir kan izine ulaşılmadı. Evin çevresi ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, şüpheli herhangi bir duruma rastlayamadı.

Adli tıpta hazırlanan otopsi raporunda Halit Tire'nin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Evinin bahçesindeyken kalp krizi geçiren yaşlı çiftçinin yere düştüğü, kulakları ve yüzünün bir bölümünü ise farelerin yediği tespit edildi.

Üçü kız 4 çocuğu ve eşinden ayrı olarak yaşayan Halit Tire'nin cenazesi, Baklan'a bağlı Dağal Mahallesi'nde toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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