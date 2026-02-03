Haberler

Güvenlik önlemleri alınmadan traverten taşıyan kamyona 25 bin lira ceza kesildi

Güvenlik önlemleri alınmadan traverten taşıyan kamyona 25 bin lira ceza kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de yan kapakları olmadan traverten taşıyan kamyon sürücüsüne toplamda 25 bin 179 TL idari para cezası kesildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme ve yetkisiz taşıma gerekçesiyle ceza uygulanmıştı.

Denizli'de yan kapakları olmadan ve güvenlik önlemi alınmadan traverten taşıdığı görülen kamyon sürücüsüne trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve yetkisiz taşıma yapmak gerekçesiyle toplam 25 bin 179 TL idari para cezası kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kamyonun yan kapakları olmadan ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan ağır traverten bloklarını taşıdığı görülüne görüntüler üzerine harekete geçildi. Görüntüler sonrası Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ilgili araç tespit edilerek sürücüsüne işlem uygulandı. Kamyona, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-D maddesi kapsamında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve 65/1-H maddesi kapsamında yükü karayoluna değecek, düşecek veya dökülecek şekilde yüklemek suçlarından ceza kesildi. Ayrıca aracın 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun 26/1-A-2 maddesine göre yetki belgesi almadan faaliyette bulunmak suçunu da işlediği belirlendi. Sürücüye tüm suçlar toplamında 25 bin 179 TL idari para cezası verildiği açıklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı

Tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti