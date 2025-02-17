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Denizli'de Yalnız Yaşayan Genç Adam Arkadaşının Evinde Ölü Bulundu

Denizli'de Yalnız Yaşayan Genç Adam Arkadaşının Evinde Ölü Bulundu
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yalnız yaşayan 32 yaşındaki Sait Yalın, arkadaşının evinde hareketsiz olarak bulundu. Olay yerindeki sağlık ekipleri Yalın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yalnız yaşayan şahıs, arkadaşı tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yalnız yaşayan Sait Yalın'ın (32) yakınları kendisinden haber alamadı. Evine giden arkadaşı içeriye girdiğinde Yalın'ın hareketsiz bedeni ile karşılaştı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Yalın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sait Yalın'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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