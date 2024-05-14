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Denizli'de Yakınlarını Kaybeden Aile Yoğun Bakım Ünitesine Girdi

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Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yakınlarını kaybeden bir aile, yoğun bakım ünitesine girdi ve tartışma yaşandı. Aile üyeleri güçlükle dışarı çıkartıldı.

Denizli'de yakınlarını kaybeden şahıslar yoğun bakım ünitesine girdi. Uyarılara aldırış etmeyen acılı aile güçlükle dışarı çıkartıldı.

Denizli Devlet Hastanesi Dahiliye Bölümü Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören yakınlarının hayatını kaybettiği bilgisi alan acılı aile ortalığı birbirine kattı. Yoğun bakım ünitesine giren aile üyeleri yakınlarının cenazesi başında ağıt yakarken, kendilerini uyaran görevliler ile de tartışma yaşadı. Uyarılara aldırış etmeyen acılı aile güçlükle dışarı çıkartılırken, güvenlik görevlileri ve aile üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Aile üyelerinin yoğun bakım ünitesindeki feryatları ve güvenlik görevlileri ile aralarında yaşanan tartışma ise cep telefonu ile görüntülendi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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