Denizli'de Yaban Hayatını Koruma Operasyonu: 3 Kaçak Avcı Yakalandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana 3 kaçak avcı yakalandı. Yapılan operasyonlarda yakalanan 3 kaçak avcıya adli işlem yapıldı.

Olay, Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi Karadere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaban Hayatını Yerleştirme sahasına doğal hayatı, yaban hayvanlarının ve biyoçeşitliliğin takibi için yerleştirilen fotokapanlara yakalanan 3 kaçak avcı tespit edildi. Yapılan operasyonların ardından 3 kaçak avcı yakalandı.

Yakalanan kaçak avcılar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun Yaban Hayvanlarının Üreme, Tüy Değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilmesi, Avlanma süreleri ve avlanma miktarları dışında avlanma ve Avlaklarda izin almadan avlanma ve MAK Komisyonunca avlanmaya yasaklanan avlaklarda avlanma maddelerine muhalefetten işlem yapıldı.

Ayrıca avcıların kaçak olarak avladıkları 2 adet Yaban Tavşanı için Tazminat Raporu düzenlenerek gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi. - DENİZLİ