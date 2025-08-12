Denizli'de Yaban Hayatını Koruma Operasyonu: 3 Kaçak Avcı Yakalandı

Denizli'de Yaban Hayatını Koruma Operasyonu: 3 Kaçak Avcı Yakalandı
Denizli'nin Buldan ilçesinde yaban hayatını korumak amacıyla kurulan fotokapana yakalanan 3 kaçak avcıya adli işlem yapıldı. Yakalanan avcılar, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten suçlandılar.

Olay, Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi Karadere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaban Hayatını Yerleştirme sahasına doğal hayatı, yaban hayvanlarının ve biyoçeşitliliğin takibi için yerleştirilen fotokapanlara yakalanan 3 kaçak avcı tespit edildi. Yapılan operasyonların ardından 3 kaçak avcı yakalandı.

Yakalanan kaçak avcılar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun Yaban Hayvanlarının Üreme, Tüy Değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilmesi, Avlanma süreleri ve avlanma miktarları dışında avlanma ve Avlaklarda izin almadan avlanma ve MAK Komisyonunca avlanmaya yasaklanan avlaklarda avlanma maddelerine muhalefetten işlem yapıldı.

Ayrıca avcıların kaçak olarak avladıkları 2 adet Yaban Tavşanı için Tazminat Raporu düzenlenerek gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
