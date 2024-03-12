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Denizli'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tüfek Operasyonu

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Pamukkale ve Sarayköy ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız tüfeğe el koydu. Operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalandı ve adli işlem başlatıldı.

DENİZLİ(İHA) – Denizli İl Jandarma Komutanlığı 2 ilçede yaptığı operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız tüfeğe el koyarken, 2 şüphelinin yakalanması neticesinde hakkında adli işlem başlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında Pamukkale ve Sarayköy ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli ile birlikte 270 gram kubar esrar, 13 adet lyrica hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet av tüfeği fişeği ile birlikte 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Pamukkale Sarayköy Jandarma Denizli Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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