Zehir tacirleri 2.3 kilo uyuşturucuyu lif ve pamuklara emdirerek satmaya çalıştı

Denizli'de narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Lif ve pamuklara emdirilerek satılmaya çalışılan metamfetamin ile birlikte iki yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Denizli'de narkotik polislerinin yaptığı operasyonda, 2 kilo 395 gram uyuşturucu maddeyi lif ve pamuklara emdirerek satmaya çalışan yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan torbacı olarak tabir edilen sokak satıcısı şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik operasyonlarına aralıksız olarak devam ediyor.

Gelen bir ihbarı değerlendiren narkotik polislerinin bu kapsamda gerçekleştirdiği son operasyonda lif ve pamuklara emdirilmiş sıvı halde 2 kilo 395 gram metamfetamin maddesi ile 39 gram katı halde metamfetamin maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

