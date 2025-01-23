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Denizli'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Denizli İl Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 105 gram esrar, 5 gram metanfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Denizli İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürülüyor. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar neticesinde, 105 gram esrar, 5 gram metanfetamin, 1 adet uyuşturucu hap ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli 2 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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