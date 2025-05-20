Denizli'de Tütün İşçilerini Taşıyan Araç Kaza Yaptı: 6 Yaralı

Denizli'de Tütün İşçilerini Taşıyan Araç Kaza Yaptı: 6 Yaralı
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Kale ilçesinde tütün işçilerini taşıyan otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır.

Denizli'nin Kale ilçesinde tütün işçilerini taşıyan otomobilin hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 işçi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.00 sularında Kale Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tütün işçilerini taşıyan 20 AZ 369 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolsüz bir şekilde tali yoldan çevre yoluna çıktı. O esnada çevre yolunda seyir halinde olan 09 E 9411 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 20 AZ 369 plakalı araç takla atarak devrildi. Kazada her iki araç da hurdaya döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından 6 yaralıyı ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. Kaza sonucu polis ekipleri kontrol amaçlı bir süreliğine yolu trafiğe kapattı. Çekicilerin 2 aracı kaldırması sonucu yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

Hastaneye kaldırılan 6 yaralının 4'ünün durumu ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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