Denizli'de Traktör Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Bekilli ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, traktörden düşen bir kadın römorkun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda kadının cenazesi morga kaldırıldı.

Denizli'de traktörden düşerek arkadaki römorkun altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Y.S. idaresindeki 20 NN 579 plakalı traktörle Bekilli ilçesinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle Fatma Seçer traktörden düştü. Traktörden düşen kadın, römorkun lastiğinin altında ezildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Seçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Fatma Seçer'in cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ