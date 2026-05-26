Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Çameli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 50 yaşındaki çiftçi Mevlüt Uysal hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Kolak Mahallesi'nde meydana gelen traktör kazasında, devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Kolak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 50 yaşındaki Mevlüt Uysal'ın kullandığı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Uysal'ı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu traktörün altından çıkarılan Mevlüt Uysal'a sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahalede bulunuldu. Yapılan kontrolde Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mevlüt Uysal, Kolak Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
