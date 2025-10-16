Haberler

Denizli'de Trafik Kurallarını İhlal Eden Sürücülere Ceza

Denizli'de trafik kurallarını ihlal ederek refüj geçişi yapan sürücülere toplamda 3 bin 972 TL ceza uygulandı. Emniyet ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine tespit edilen iki sürücüye ayrı ayrı ceza verdi.

Denizli'de trafik kurallarını ihlal ederek refüj üzerinden geçip, kavşağa bağlanan uyanık sürücülere toplamda 3 bin 972 TL ceza işlem uygulandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uyanık sürücüler hakkında işlem yaptı. Sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerde bir hafif ticari araç ve servis aracı araç trafiğini görünce uyanıklık yaparak önce bağlantı yoluna girdikleri, daha sonra ise refüj üzerinden kavşağa bağlandıkları görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden uyanık sürücülerin araç plakalarını tespit etti. Yapılan incelemelerde 20 S 0106 ve 09 FY 900 plakalı araçların kural ihlali yaptığı belirlendi. Trafik ekipleri iki sürücüye de ayrı ayrı bin 986 TL ceza işlem uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
