Denizli'de Trafik Kazası: Eşi Hayatını Kaybetti, Sürücü Ağır Yaralı

Denizli'nin Honaz Tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, kamyona çarptı. Sürücü ağır yaralanırken, eşi kaza anında hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken sürücü ağır yaralandı, eşi ise hayatını kaybetti.

Kaza, Honaz Tüneli Ovacık Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İsmail Gemi idaresindeki henüz plakası bilinmeyen otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden bir kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü İsmail Gemi ve yanında seyahat eden eşi Gülay Gemi araç içinde sıkıştı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan çifti bulundukları yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri Gülay Gemi'nin kaza sırasında hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan eşi İsmail Gemi'ye ise ilk müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti.

Kazada hayatını kaybeden Gülay Gemi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Çiftin Serinhisar'ın Yenice Mahallesi sakinlerinden olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

