Haberler

Buldan'da iki otomobil kavşakta çarpıştı; 1 yaralı

Buldan'da iki otomobil kavşakta çarpıştı; 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Denizli-Buldan karayolu Yenicekent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Buldan ilçesinden Denizli il merkezi istikametine seyir halinde olan otomobil, Yenicekent kavşağına geldiğinde mahalli yoldan Denizli – Manisa karayoluna çıkış yapmak isteyen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan üç kişiden bir vatandaş yaralandı. Araçlarda maddi hasar oluşan kaza ile ilgili soruşturma devem ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak

Yeni lider ilk açıklamasında tehdit etti! Dünyayı tedirgin eden sözler
Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı

Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı
Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı
Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Savaşta bir ilk yaşandı! İsrail o ülkenin başkentine bomba yağdırdı