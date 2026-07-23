Haberler

Tali yoldan çıkan otomobil 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu

Tali yoldan çıkan otomobil 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pamukkale'de iki otomobilin çarpışmasıyla savrulan araç park halindeki 3 araca çarptı; yaralanma olmazken 5 araçta maddi hasar oluştu.

Denizli'de iki otomobilin çarpışmasıyla savrulan araç, park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken 5 araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan O.D. idaresindeki 20 PA 222 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan B.Y. yönetimindeki 44 AHR 785 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlenirken, kazaya karışan toplam 5 araçta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Eski valinin telefonu incelendi, Ankara'da gözaltılar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış geri geliyor! İstanbul'un 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı

Plan yapanlar dikkat! Alarma geçildi, İstanbul'da denize girmek yasak
Akılalmaz görüntü! Yaklaşınca gerçeği fark etti ama çaresiz bekleyiş acı sonla bitti

Akılalmaz görüntü! Dakikalar süren çaresiz bekleyiş acı sonla bitti
Kardeşinden Haluk Levent'e ağza alınmayacak küfür

Tutuklu kardeşi bile illallah etmiş! Haluk Levent'e sinkaflı küfür
Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü yönetmen gözaltına alındı
Ankara'daki fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Özel odalarda neler yapmışlar neler! Hepsi gözaltına alındı
Bali'de akılalmaz vurgun! Instagram bahanesiyle 14 bin dolar çaldı

Instagram bahanesiyle telefonunu alıp hayatının kabusunu yaşattılar
Dans eden diş hekimi Mısır'ı karıştırdı

Diş hekiminin videosu ülkeyi karıştırdı