Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada tır yan yattı; 2 yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir tır, kavşakta seyir halindeyken otomobille çarpıştı. Kazada tır yan yattı ve tırda sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Denizli (İHA) – Denizli'de seyir halindeki tır kavşakta otomobil ile çarpıştı. Kazada tır ve otomobilde büyük maddi hasar meydana gelirken tırda sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde henüz plakası bilinmeyen tır seyir halindeyken Sarayköy Kavşağında, bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobilde maddi hasar meydana gelirken tır yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tırda sıkışan vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı vatandaşı olay yerinde ilk müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
