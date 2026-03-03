Kazada ağır yaralanan taksi şoföründen acı haber geldi

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan ve ağır yaralanan ticari taksi sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 41 yaşındaki Şafak Tatar idaresindeki ticari taksi, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü Şafak Tatar, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şafak Tatar'dan acı haber geldi. Ağır yaralanan sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı