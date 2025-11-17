Haberler

Denizli'de Ters Yöne Giren Araç Kazaya Sebep Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde ters yönden giden bir otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Sürücüye ise ceza yazıldı.

Denizli'de ters yöne giren ve ilerleyen otomobil kazaya sebep oldu. Kazada bir yaya yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesi Dörteylül Mahallesi 14 Mayıs Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz sürücüsü bilinmeyen 20 AKU 706 plakalı otomobil 14 Mayıs Caddesinde ters yönden seyir halindeyken bir yayaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan şahıs için ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı şahsı olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulans ile Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk etti. Hastaneye kaldırılan şahısın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından ters yönde ilerleyen ve kazaya sebebiyet veren sürücüye idari para cezası kesildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahu Yağtu yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi

Cem Yılmaz'ın eski eşi, yeni sevgilisiyle görüntülendi
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam

Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
Ahu Yağtu yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi

Cem Yılmaz'ın eski eşi, yeni sevgilisiyle görüntülendi
Şule Çet davasında Berk Akand'ın tahliye iddiası yalanlandı

Şule Çet davasının sanığı neden dışardaydı? Başsavcılık açıkladı
3 şehirde alarm! 100'den fazla kişi aynı şüpheyle hastaneye kaldırıldı

3 şehirde alarm! 100'den fazla kişi aynı şüpheyle hastaneye kaldırıldı
Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü

Kaza sonrası ortalık karıştı! Emekli öğretmen feci şekilde can verdi
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç

Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart

Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart
Sinan Engin, Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin

Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.