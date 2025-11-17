Denizli'de Ters Yöne Giren Araç Kazaya Sebep Oldu

Denizli'de ters yöne giren ve ilerleyen otomobil kazaya sebep oldu. Kazada bir yaya yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesi Dörteylül Mahallesi 14 Mayıs Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz sürücüsü bilinmeyen 20 AKU 706 plakalı otomobil 14 Mayıs Caddesinde ters yönden seyir halindeyken bir yayaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan şahıs için ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı şahsı olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulans ile Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk etti. Hastaneye kaldırılan şahısın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından ters yönde ilerleyen ve kazaya sebebiyet veren sürücüye idari para cezası kesildi. - DENİZLİ